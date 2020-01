Abc Bordighera, gli impegni delle formazioni giovanili

Bordighera. Il prossimo fine settimana vede la ripresa dell’attività agonistica per le formazioni giovanili under 13 e under 15 maschile dell’Abc Bordighera dopo le vacanze natalizie, entrambe giocheranno in casa.

Dopo la divertente partecipazione al torneo promozionale under 13 misto “aspettando la Befana” di domenica scorsa, 5 gennaio, ad Imperia e che ha visto il sodalizio bordigotto presente alla manifestazione organizzata dalla S

Camillo Imperia con due formazioni, il prossimo week-end vede la città di Bordighera al centro dell’attenzione per quanto attiene all’attività giovanile regionale.

