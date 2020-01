Albenga, al via gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Albenga. Partiranno martedì 7 gennaio i lavori di abbattimenti barriere architettoniche ad Albenga.

A seguito di un lavoro di concertazione che ha impegnato la consigliera Marta Gaia, il vicesindaco Alberto Passino, gli uffici e i tecnici comunali e la consulta dei disabili, si è stabilito di iniziare eseguendo un intervento sull’attraversamento pedonale tra viale Liguria e via Dalmazia. In particolare verranno realizzati gli scivoli in prossimità dell’attraversamento e verranno rimossi gli ostacoli ivi presenti.

