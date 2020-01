Aree ex Fs, arenile e Lungomare Bottino: fervono i lavori a Varigotti

Finale Ligure. “Da oggi iniziano i lavori sull’arenile di Varigotti. Il Comune di Finale Ligure, in sinergia con il Consorzio di Depurazione delle Acque del Savonese, avvierà le lavorazioni per il ripristino della condotta fognaria e la costruzione di una barriera provvisoria di protezione dell’abitato. La stima dei lavori è di circa 200/250 mila euro”. Ad annuciarlo è il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli.

“Il progettista incaricato dai due Enti ha già concluso la progettualità e l’incarico alla ditta è praticamente già definito – prosegue il primo cittadino – Abbiamo inviato a Regione Liguria la richiesta di fondi per riuscire a sanare una drammatica erosione della nostra costa, in particolare adesso a Varigotti, anche se il problema difesa arenili è una questione che interessa tutta la nostra costa, e non solo finalese. Occorre un tavolo tecnico-politico che interessi l’intera Regione, il fenomeno è in continuo aumento ed è in aggravamento costante. L’intervento stimato ammonta a circa 4 milioni e mezzo di euro, averli sarebbe un vero miracolo ma speriamo che almeno si possa fare affidamento sulla metà della cifra, già ci permetterebbe di salvare la parte a levante, al momento più’ vulnerabile. Ma non solo azioni di emergenza sul Rione Saraceno”.

