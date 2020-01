Epifania, i militari dell’esercito donano giochi e dolciumi ai piccoli pazienti del Gaslini di Genova

Genova. Per l’ottavo anno consecutivo il comando militare dell’esercito della Liguria ha festeggiato l’Epifania insieme ai i piccoli degenti dell’ospedale pediatrico “Giannina Gaslini”.

Per la ormai tradizionale “Befana del soldato” il comandante del Cme Liguria colonnello Gianfranco Francescon, accompagnato dal personale sanitario dell’istituto e da alcuni rappresentanti delle armi e specialità dell’esercito con i loro tradizionali copricapi (alpini, bersaglieri, paracadutisti, cavalieri, genieri, trasmettitori…), hanno visitato i reparti della struttura ospedaliera ed incontrato, nello stupore generale, i bambini ricoverati, portando loro alcuni doni in occasione della sentita festa, cercando così di vivacizzare le corsie dell’ospedale con un sorriso ed attenuare, almeno in parte, i disagi di un ricovero trascorso durante le festività. Anche questo un modo per rendere tangibile il motto dell’esercito #dipiùinsieme #noicisiamosempre.

