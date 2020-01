Esordienti 2008, il Savona si classifica primo nel torneo di Borgio Verezzi

Savona. Termina in bellezza il ponte festivo per i piccoli biancoblù. Dopo aver vinto la partita amichevole contro i pari età dell’Acqui disputata sabato a Quiliano, due giorni dopo gli Esordienti 2008 regalano ai mister il successo nel torneo di Borgio Verezzi.

Il Savona inizia bene il torneo vincendo le partite della mattinata, rispettivamente con l’Oneglia per 3-1, con il Ceriale per 3-0 e con il Pietra Ligure per 4-0.

