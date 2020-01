Funivie Spa, attesa per il vertice al Ministero: l’azienda pronta alla revoca della concessione

Savona/Cairo Montenotte. Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’atteso tavolo su Funivie che si terrà domani, mercoledì 8 gennaio, alle ore 11.00 presso la sede ministeriale, al quale prenderanno parte azienda, sindacati e Regione Liguria con l’assessore Gianni Berrino e l’assessore Andrea Benveduti.

Al centro il futuro della filiera delle rinfuse savonesi, dopo una lunga e faticosa vertenza: la riparazione delle infrastrutture danneggiate dal maltempo, la copertura della cassa integrazione per i lavoratori e una prospettiva industriale per la gestione delle Funivie i temi in discussione.

