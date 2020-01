Hockey indoor, Savona tre volte sul podio al Torneo della Befana di Pisa

Savona. Da venerdì 3 a domenica 5 gennaio si è tenuto a Pisa, in Toscana, il Memorial Messerini, più comunemente noto come Torneo della Befana, evento a cui il Savona Hockey Club ha partecipato insieme a compagini del calibro di Genova 1980, Bondeno, Riva del Garda, Potenza Picena, Pistoia e ovviamente Pisa.

La società biancoverde, accompagnata dal presidente Massimo Pavani, è scesa in campo nelle categorie Under 10, Under 12 e Under 14, tutte squadre miste con la presenza di almeno due atlete del gentil sesso per favorire la promozione dell’hockey femminile.

