La Sanremese riprende gli allenamenti, domenica c’è la Fezzanese

Sanremo. Questo pomeriggio la Sanremese si è ritrovata al Comunale per riprendere gli allenamenti. C’è grande voglia di riscatto dopo la sconfitta con la Caronnese. Testa bassa e massima concentrazione per preparare al meglio la gara di domenica con la Fezzanese, tappa fondamentale per non perdere contatto con i quartieri altissimi della classifica.

La squadra ha lavorato duramente. Dopo una fase di attivazione muscolare, i calciatori divisi in gruppi hanno svolto un mini circuito. L’allenamento si è chiuso con una partitella molto serrata a ranghi misti durante la quale sono stati utilizzati tutti i biancoazzurri, ad eccezione degli infortunati Pici e Lo Bosco che proseguono le terapie di riabilitazione e il percorso personalizzato concordato con lo staff tecnico. Entrambi certamente non saranno disponibili per il match con la Fezzanese. Per domani è prevista una doppia seduta.

