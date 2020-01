Messa in sicurezza di rio Fasceo ad Albenga, il 9 gennaio l’apertura delle buste: arrivate 104 offerte

Albenga. Giovedì 9 gennaio si darà il via alla procedura di apertura delle buste relative al bando per la messa in sicurezza del Rio Fasceo ad albenga. In particolare si tratta del primo lotto funzionale finanziato dalla Regione attraverso il Psr per una somma di 2,5 milioni di euro. Sono 104 le buste pervenute e verranno valutate secondo il criterio del ribasso d’asta dalla commissione appositamente costituita.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “La prima parte dell’intervento consiste nello spostamento dei sottoservizi che il Comune di Albenga finanzierà con la somma di 100 mila euro. Vorrei sottolineare che è grazie al fatto che il bilancio è stato approvato nei tempi previsti dalla legge che riusciremo a provvedere immediatamente in tal senso.

... » Leggi tutto