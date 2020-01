Metà paese al buio da giorni, a Spotorno non si placano le proteste

Spotorno. Spotorno ancora al buio e non si placano le proteste dei cittadini: alcune delle sue vie principali come via Garibaldi, via XXV Aprile e via Venezia, comprese le zone limitrofe, sono prive di illuminazione.

Già nei giorni scorsi si è verificato un blackout che, poco prima dell’alba, ha coinvolto oltre 600 persone. Il sindaco di Spotorno Mattia Fiorini, aveva spiegato che il problema era stato risolto in maniera celere da Enel su sollecito dell’amministrazione comunale.

