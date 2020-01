Posizionato il ponte che toglierà Rocchetta Nervina dall’isolamento

Rocchetta Nervina. E’ stato posizionato stamane il ponte di tipo Bailey che toglierà Rocchetta Nervina dall’isolamento in cui è piombata il 27 novembre scorso a causa di una frana che ha danneggiato il ponte Raggio sulla sp68: l’unica strada che porta al borgo dell’alta val Nervia.

Nei giorni immediatamente successivi alla frana, si era ipotizzata l’ipotesi di installare temporaneamente un ponte in modo da restituire ai rocchettini una viabilità in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza della provinciale: per intervenire su quest’ultima, infatti, sarà necessario un lavoro di circa cinque mesi. Impensabile lasciare 300 abitanti, e numerose attività commerciali e ricettive, senza una strada carrabile per tutto il tempo. Il 2 dicembre scorso si è così deciso di affittare il ponte.

... » Leggi tutto