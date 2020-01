Regionali 2020, Intrabormida sostiene la rielezione di Toti: “In 5 anni fatto lavoro positivo per l’entroterra savonese”

Valbormida. La formazione sociale di Intrabormida esprime un “giudizio positivo per i cinque anni di amministrazione regionale targata Giovanni Toti, in particolar modo per l’impegno che ha dimostrato, direttamente e indirettamente, verso i territori dell’entroterra savonese”.

Tra i fondatori di Intrabormida, nel 1999, c’era l’attuale sindaco di Carcare Christian De Vecchi, che nonostante la giovane età ha visto “molti rappresentanti della politica regionale transitare nelle Valli del Bormida a soli fini elettorali”. Il primo cittadino carcarese rileva il diverso modo di agire del presidente Toti e della sua maggioranza: “Coerentemente a quanto già fatto nel 2015, quando abbiamo espressamente manifestato la fiducia della nostra associazione nei confronti del nuovo corso rappresentato dalla figura dell’attuale presidente della Regione Liguria, rinnoviamo, sulla base dei nostri valori e principi di sempre, suffragati dalle esperienze maturate sul campo amministrativo, il nostro sostegno attivo alla ricandidatura a governatore di Giovanni Toti”.

