Rita Muscardin, l’autrice che da Savona porta la sua voce in giro per l’Italia

Savona. Nata a Genova, ma ormai savonese di adozione è la scrittrice Rita Muscardin, che dal 2010 partecipa a “Concorsi Letterari” in tutta Italia e non solo con risultati che l’hanno condotta a pubblicare quattro libri di poesia (uno con la prefazione di Silvio Riolfo e due con la prefazione di Manrico Murzi), uno di racconti e un romanzo, quasi tutti come premi riservati ai primi classificati nei concorsi letterari.

Nel 2018 Rita Muscardin ha vinto il Premio Cimitile XXIII Edizione nella sezione “romanzo inedito” e la sua opera è stata pubblicata dalla casa editrice Guida di Napoli.

... » Leggi tutto