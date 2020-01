Sanremo, i dipendenti comunali di Casa Serena incontrano sindaco e assessori

Sanremo. Si sono incontrati questa mattina a Palazzo Bellevue, per la prima volta dalla decisione dell’amministrazione Biancheri-bis di mettere in vendita Casa Serena, i dipendenti comunali impiegati nella casa di riposo comunale e il sindaco, affiancato per l’occasione dagli assessori al Personale Ormea, quello al Bilancio Rossano e ai Servici Sociali Pireri.

Un vertice che arriva dopo la protesta messa in atto del personale che teme il passaggio a un gestore privato dell’ospizio pubblico di Poggio. Presenti all’appuntamento nell’ufficio del primo cittadino, oltre ai protagonisti della vertenza, c’erano gli avvocati di entrambe le parti e i dirigenti del municipio.

