“Tuteliamo i parcheggi per i sub”, post ironico di Vittorio Brumotti scatena le ire dei borghettini

Borghetto Santo Spirito. La didascalia avrebbe dovuto far rivelare al di là di ogni ragionevole dubbio lo spirito goliardico della fotografia; non tutti, però, hanno dimostrato di aver colto lo scherzo e così qualcuno si è rivolto addirittura al sindaco, pregandolo di “tutelare l’immagine del paese preso in giro”.

Ha creato inaspettatamente qualche polemica la fotografia pubblicata questo pomeriggio dal campione di freestyle Vittorio Brumotti sulla propria pagina Facebook. In essa si vede l’inviato di “Striscia la Notizia” in piedi, con aria perplessa, vicino ad una fermata degli autobus situata lungo la provinciale che da Borghetto conduce a Toirano. Sotto, la didascalia “Tuteliamo i parcheggi per i sub” accompagnata dalla emoticon di una faccina che ride.

