Vallebona, tradizione rispettata: bruciata “au fogü” la Befana

Vallebona. Come ogni anno il paese ha celebrato l’Epifania. Il pomeriggio è stato animato dallo spettacolo di un Mangiafuoco, dalla musica della Banda Musicale di Vallebona e dall’arrivo della Befanina, che ha portato tanti doni ai bambini che l’aspettavano in piazza. L’ottava edizione dell’evento è stata organizzata dall’Associazione Culturale “A Cria”, dalla Pro Loco di Vallebona, in collaborazione con il Comune.

A mezzanotte, come da tradizione, invece è stata bruciata la Befana “au Fogü di Bambin”. Un rito che ha raccolto anche quest’anno tante persone intorno al fuoco messe in sicurezza grazie alla protezione civile.

