Visse d’arte, visse d’amore: omaggio a Maria Callas al Teatro Centrale di Sanremo

Sanremo. Cecilia Sofia Anna Maria Kalogeropoulos, alias Maria Callas, nata in America da genitori greci emigrati, era greca nel profondo, come lei stessa ebbe a dire più volte. La sua esistenza fu piena di passione, di ansia, continuamente in bilico tra l’amore cantato e l’amore vissuto. Eppure morì sola, nella sua casa di Parigi, dimenticata da tutti.

L’omaggio a Maria Callas, organizzato dall’Associazione “Ritorno all’opera”, che si terrà al Teatro Centrale di Sanremo il 10 gennaio, alle 16.30, nasce proprio dalla precisa volontà di ricordare la più grande interprete di tutti i tempi, sottrarla all’oblio e, in qualche modo, rimediare al torto fattole da un mondo continuamente alla ricerca di spettacolarità e novità che sembra averne dimenticato la grandezza.

