Albenga, Ciangherotti: “Banditi concorsi per necroforo e tassista nel silenzio del Comune”

Albenga. “Due concorsi pubblici pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Albenga, ma senza l’adeguata ‘pubblicità’ che permetterebbe alla maggioranza dei cittadini di venirne a conoscenza”.

È questo l’affondo del consigliere di minoranza di Forza Italia Eraldo Ciangherotti, che ha spiegato: “Certe volte non capisco e quindi devo chiedere ragione. In campagna elettorale, a maggio scorso, hanno promesso più posti di lavoro per tutti, da quando governano Albenga stanno pure studiando per costituire una partecipata in seno alla Fondazione Oddi al fine di favorire tante assunzioni e poi, in Comune vengono banditi due concorsi pubblici e il Sindaco Riccardo Tomatis, zitto zitto, neppure si scomoda a darne pubblicità per promuovere un’ampia partecipazione?”.

