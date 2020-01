Bocciofila Savonese, sabato 18 gennaio festa per il centenario

Savona. L’Associazione Bocciofila Savonese sta per compiere 100 anni. Le bocce sono un grande movimento sportivo che ha visto Savona eccellere in campo nazionale ed internazionale ed è importante raccontare anche perché le bocce sono sempre state lo sport popolare, in grado di aggregare tutti gli strati sociali e tutte le generazioni.

Fondata il 18 gennaio 1920, ha rappresentato un alto valore sociale fin dagli inizi del ‘900 e un punto di forte riferimento sociale nella città, nonché una passione sana, un esercizio per la mente e il corpo.

... » Leggi tutto