Carige, nessun ligure nelle liste dei candidati al cda

Genova. Sono state depositate le liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in vista dell’assemblea ordinaria convocata per il 31 gennaio 2020.

Ecco i nomi del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (che detiene il 79,99% del capitale sociale di Banca Carige): Vincenzo Calandra Buonaura; Angelo Barbarulo; Francesco Guido; Sabrina Bruno; Lucia Calvosa; Paola Demartini; Miro Fiordi; Gaudiana Giusti; Francesco Micheli.

