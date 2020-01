Con la moto da enduro sul sentiero della “Cannoniera”, sanzionati 5 sanremesi

Ormea. Cinque motociclisti di Sanremo sono stati multati per 1500,00 dai carabinieri forestali di Ormea che a seguito di indagini hanno ricostruito il loro passaggio estivo sul sentiero della “Cannoniera” che dal passo del Tanarello conduce al rifugio “Don Barbera”.

L’area, a cavallo del confine italo francese, è caratterizzata da svariate forme di carsismo ipogeo e pregevoli emergenze naturalistiche (tra cui una quarantina di endemismi esclusivi delle alpi occidentali) e assume il ruolo di territorio “cerniera” tra la regione mediterranea e quella medioeuropea, tanto che da alcuni anni è stata riconosciuta dall’Unione Europea come zona speciale di conservazione “Alta Valle Pesio e Tanaro”. Gli enduristi indisciplinati hanno poi ammesso le loro responsabilità e sono stati sanzionati per un importo complessivo, in misura ridotta, di € 1.500,00.

