Provincia. Un rendimento annuo lordo del 4,5% per un bilocale, 4,1% per un trilocale: questi i dati diffusi da Tecnocasa relativi al primo semestre del 2019 per la provincia savonese.

Per rendimento annuo lordo di un immobile in locazione si intende il rapporto tra i canoni di locazione annui (cioè la somma delle 12 mensilità) e il capitale investito per l’acquisto dell’immobile.

