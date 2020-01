Festività, il bilancio del sindaco Tomatis: “Albenga punto di riferimento turistico per l’intero comprensorio”

Albenga. Con l’Epifania sono finite le festività legate al Natale ad Albenga ed è tempo di bilanci.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “In una Liguria bersagliata dal maltempo e danneggiata dal punto di vista dell’immagine anche a causa delle questioni inerenti le infrastrutture ed i trasporti, Albenga é riuscita a diventare riferimento turistico per l’intero comprensorio savonese durante le vacanze di Natale al punto che le immagini della nostra città stanno facendo il giro del mondo e sono diventate un vero e proprio richiamo lasciando a bocca aperta non solo i turisti, ma tutti gli stessi albenganesi che ci fermano per complimentarsi sugli eventi natalizi che siamo riusciti a realizzare”.

... » Leggi tutto