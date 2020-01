Lite in strada a Borghetto, uomo ferisce il “rivale in amore” con un coltello

Borghetto Santo Spirito. C’è probabilmente la gelosia all’origine della discussione (trasformatasi poi in una violenta lite e terminata con il ferimento di uno dei due contendenti) avvenuta questa mattina in una traversa di via Ponti a Borghetto Santo Spirito.

Secondo quanto accertato, pochi minuti prima delle 10 due uomini (di origine straniera e rivali in amore) hanno avuto un acceso diverbio per “ragioni sentimentali” in strada in via Firenze. A culmine della lite, uno dei due avrebbe tirato fuori un coltello con il quale avrebbe ferite leggermente l’altro ad una gamba.

... »