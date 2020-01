Prima Categoria, Borghetto contro Don Bosco ValleIntemelia: la cronaca in diretta

Borghetto Santo Spirito. Si completa questa sera la settima giornata del girone A di Prima Categoria. Sul campo dell’Oliva va in scena una partita tra due squadre in lotta per non retrocedere: Borghetto e Don Bosco Vallecrosia Intemelia, rispettivamente ultima e penultima in classifica.

I granata non vincono da cinque giornate, nelle quali hanno raccolto solamente 1 punto. I ponentini sono reduci da quattro sconfitte di fila, l’ultima delle quali molto pesante in termini di punteggio.

