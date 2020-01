Prima Categoria: riparte il Pontelungo, risale il Soccer Borghetto

Savona. Per otto squadre del girone A di Prima Categoria la sosta festiva è stata più breve di quanto previsto ad inizio stagione. Domenica 5 gennaio, infatti, sono stati disputati tre recuperi della settima giornata ed uno dell’ottava giornata.

Spicca proprio quest’ultimo, per il risultato eclatante. Il Quiliano & Valleggia ha dilagato sul campo del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, imponendosi per 7 a 1. Le doppiette di Grippo (nella foto) e Marotta e le singole segnature di Vezzolla, Bazzano e Buffo hanno permesso alla squadra di mister Chicco Ferraro di centrare la quarta vittoria in campionato, grazie alla quale i biancorossoviola si isolano in nona posizione.

