Sanremo, la piscina del Palasport è troppo bassa. Chieste modifiche al progetto

Sanremo. Al nascente palazzetto dello sport non manca altro che la posa della prima pietra ma prima, c’è ancora tempo per un’ultima modifica al progetto. Questa, almeno, è la richiesta avanzata dell’amministrazione Biancheri alla Sicrea Gruop di Reggio Emilia, aggiudicataria e promotrice dell’opera che verrà realizzata in leasing in costruendo a Pian di Poma. Una formula di partenariato pubblico-privato nella quale il Comune appalta i lavori e una volta che questi sono ultimati e consegnati, inizia a saldarli pagandololi a rate.

L’istanza del municipio mira ad aumentare la profondità della piscina da competizione. Attualmente ne sono previste due dalla vasca comune, con livelli che variano da 1.35 a 1.75 metri di altezza. La giunta comunale punta a uniformare l’intera superficie a 1.80 per ampliare la possibilità di ospitare eventi di varie discipline: dai tuffi all’acquagym. Una modifica che comunque non permetterà alla struttura di potersi accreditare per manifestazioni di carattere nazionale. Lunga 25 metri per 8 corsie, essa risulterà, comunque, simile a quella di San Martino affidata alla Sport Management.

