Savona. Domenica 19 gennaio l’associazione A Campanassa e Assonautica organizzano il Carnevale di Savona, con Cicciolin che, come vuole la tradizione, sbarcherà alla Torretta.

In occasione, Assonautica Provinciale di Savona invita i bambini in barca (accompagnati da un genitore) per partecipare al corteo in mare che accompagnerà S.M. Re Cicciolin fino allo sbarco dalla Torretta.

