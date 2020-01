Torneo della Befana Piemonte – Liguria, poca gloria per i team imperiesi

Alassio. Applausi, tanti, per tutte le squadre (96 complessivamente nelle 5 diverse categorie), per i numerosi arbitri e soprattutto per l’organizzazione (Alassio Pgs Volley) che ha saputo magistralmente gestire un così ricco cast che in tre intense giornate, da venerdì 3 a domenica 5 gennaio, ha dato vita a 300 partite, spalmate su 21 campi di gioco, dislocati in 15 diverse sedi tra Finale Ligure e Diano Marina, toccando anche nell’entroterra (Ortovero e Toirano).

E’ calato così, domenica scorsa, il sipario sulla 21a edizione del Torneo della Befana, kermesse internazionale di volley giovanile che ha registrato nuovi record di partecipazione (+18 formazioni rispetto all’anno scorso e +26 rispetto al 2018) e che nei progetti dell’organizzazione è destinata a crescere ulteriormente.

Dal punto di vista agonistico, buone notizie per il movimento ligure, genovese in particolare, con due successi, quello del Vgp Genova di Paolo Pampuro nell’Under 18 e quello del Cogoleto di Paolo Repetto nell’Under 12, ed un terzo posto del Vallestura Campo Ligure (U13). Per i colori savonesi, quarta piazza per Alassio Volley (U18) e Maremola Pietra Ligure (U12).

Poca gloria per i soli cinque team imperiesi in lizza: per il Golfo di Diana un 9° (U18) e un 30° posto (U16), per Nsc Imperia 12a posizione nell’Under 14, per Mazzucchelli Sanremo 14a piazza nell’Under 13 e 17a nella U14.

Solita abbuffata di medaglie per le compagini piemontesi. Ha solo sfiorato di ripetere il tris del 2019, ma il club che si è tolto le maggiori soddisfazioni è stato nuovamente il Libellula Bra, con due trionfi (Under 13 e Under 14) e un 2° posto (Under 12). Nella categoria Under 16, quella più partecipata, affermazione delle torinesi del Caselle in una combattutissima finale (2-1: 14-21, 21-12, 15-13) contro l’Acqui Terme.

... » Leggi tutto