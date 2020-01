Vecchia scritta fascista a Pietra Ligure, Marabello: “Quei murales vanno difesi, la Storia non si cancella”

Pietra Ligure. “La Storia si può cancellare? La risposta è semplice… no”. Dopo il consigliere comunale Nicola Seppone anche Fabrizio Marabello, presidente del Circolo Culturale “Ventennio Historia Patria”, interviene a proposito della scritta “Partito Fascista Repubblicano” ancora visibile a Pietra Ligure su un edificio che affaccia su piazza Martiri della Libertà, esattamente davanti alla sede del municipio.

Contro quella sede si è scagliato negli ultimi giorni Pier Franco Quaglieni, direttore del Centro Pannunzio, che ne ha chiesto la rimozione: una proposta che ha incontrato il favore del sindaco Luigi De Vincenzi. Marabello, però, la pensa diversamente: “E’ opportuno rammentare al signor Quaglieni-Boldrino (che proviene dalla città della Mole in perenne cerca di gloria in terra di Liguria) che il passato può essere studiato, capito, criticato, ma non cambiato. Strappare l’etichetta non serve: il contenuto del barattolo resta quello”.

