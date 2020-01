Viadotto crollato in A6, via ai lavori di ricostruzione. Autostrada dei Fiori: “Pronto entro il 7 marzo”

Savona. Dovrebbero terminare il 7 marzo (salvo imprevisti legati in particolare al meteo) i lavori per la realizzazione del nuovo viadotto della A6 Torino-Savona in località Madonna del Monte.

“Lo scorso 24 novembre, – si legge in una nota ufficiale di Autostrada dei Fiori, – una imprevista e violenta frana ha trasportato a valle, secondo le prime stime dei tecnici della Protezione civile, circa 30mila metri cubi di materiale da un versante della montagna lungo l’autostrada A6 Torino-Savona, investendo il viadotto ‘Madonna del Monte’ in direzione nord tra i caselli di Savona e Altare”.

