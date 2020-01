Aggredisce il presunto amante della fidanzata con una coltellata: arrestato per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia

Borghetto Santo Spirito. Deve rispondere delle accuse di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia il brasiliano di 31 anni che ieri mattina, al culmine di una lite in strada in via Firenze a Borghetto, ha ferito con una coltellata un 32enne egiziano.

Poco prima delle 10 di ieri mattina il brasiliano, residente nella cittadina rivierasca e parrucchiere di professione, ha aggredito il “rivale in amore”, un 32enne egiziano. Nonostante i colpi inferti, quest’ultimo non versa in pericolo di vita.

