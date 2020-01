Autostrade, spunta l’ipotesi maxi multa come alternativa alla revoca delle concessioni

Regione. Il concetto è di quelli espressi, magari un po’ grossolanamente, davanti a un caffè o in coda alle poste: “Non bisogna mandare via Autostrade, però bisogna spremerle come un limone”. Ed è un po’ il senso della proposta alternativa alla revoca delle concessioni circolata nelle ultime ore in ambienti romani.

Niente revoca, dunque, ma in alternativa una maxi-multa nei confronti di Autostrade per l’Italia, sarebbe una delle strade allo studio per chiudere il dossier sulla concessione di Aspi aperto dopo il crollo del ponte Morandi a Genova.

... » Leggi tutto