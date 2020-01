Carige, Toti: “Miope non mettere nessun ligure nel cda di una banca che ha ricevuto l’aiuto di molte famiglie liguri”

Regione. Arriva con qualche ora di attesa, ma arriva, il commento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti alla presentazione delle liste per il futuro cda di Carige, liste che non vedono la presenza di genovesi o liguri tra i rappresentanti del fondo interbancario e di Ccb.

“Spiace apprendere dagli organi di stampa che nelle liste del consiglio di amministrazione di Carige non figuri nessuna personalità del nostro territorio. Questo è motivo di grande rammarico per la Regione, che ha sempre profuso grandi sforzi per sostenere e salvare una banca che non è solo un’istituzione finanziaria, ma un pezzo di storia della Liguria“.

... » Leggi tutto