I giovani talenti della Rappresentativa Serie D e Under 18 LND

Si appena concluso nel pomeriggio di mercoledì 8 gennaio il maxi raduno in Toscana voluto da Giuliano Giannichedda (ex centrocampista della Lazio) per testare i giocatori in vista degli imminenti impegni ufficiali.

Il lavoro proposto dallo staff tecnico al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia si è concentrato sugli aspetti tattici, stimolando i ragazzi in un mini torneo triangolare: i 33 calciatori classe 2002, appartenenti alle società di D e dei campionati regionali, sono stati divisi in tre gruppi diversi per giornata, affrontandosi in gare a tempi ridotti dirette da terne ufficiali della C.A.N. D.

«Mi è piaciuto lo spirito con cui i ragazzi hanno approcciato questi due giorni insieme, tutti si sono impegnati con professionalità e sacrificio – ha commentato Giannichedda – Lo stage è servito sopratutto per valutare i calciatori delle formazioni juniores della Serie D e quelli dei campionati di Eccellenza, al termine dei raduni faremo le opportune considerazioni per costruire i gruppi che andranno a partecipare ai tornei».

La Rappresentativa Serie D tornerà in campo dal 20 al 22 gennaio a Parma, dove affronterà in amichevole i pari età del club emiliano. Per l’Under 18 il prossimo raduno è fissato dal 3 al 5 febbraio.Tra i selezionati figura l’unico ligure Tiziano Gambetta, attualmente in prestito alla Cairese proveniente dal Savona. Con i biancoblù, il forte e versatile difensore mancino, oltre ad aver disputato la prima parte di questa stagione con la formazione Juniores Nazionale ed essere stato aggregato alla prima squadra con cui vanta diverse panchine in D, ha vinto per due anni di seguito i rispettivi campionati regionali Allievi (con la fascia da capitano al braccio) giungendo alle finali nazionali di categoria di Cervia e vestendo la maglia della Rappresentativa Ligure nel TDR 2019 svoltosi nel Lazio.