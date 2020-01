Incidente ad Alassio, ore di apprensione per il 16enne in prognosi riservata: gravi condizioni

Alassio. Sono ore di apprensione per famigliari, amici e conoscenti di Pietro Z., il 16enne di Alassio che si trova da ieri ricoverato all’ospedale Santa Corona di Piera Ligure, in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto in serata in frazione Caso.

Al momento, si trova ancora nel reparto di rianimazione del nosocomio pietrese e le sue condizioni, purtroppo, non appaiono buone: trauma cranico molto grave prevalente e fratture ortopediche. Per ora, dunque, la prognosi resta riservata.

