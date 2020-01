Le associazioni di Loano unite per la missione di Chae Hom-Lampang in Thailandia: raccolti 5.250 euro

Loano. È pari a 5.250 euro la cifra che il loanese Pierangelo Rubatti, grazie alla disponibilità e alla collaborazione di alcune associazioni della città (Croce Rossa, Associazione Sagra del Crostolo, Pro Loco Loano, Confraternita delle Cappe Turchine e Associazione Vecchia Loano), ha raccolto e donato alla missione cattolica “Regina Pacis” con sede a Chae Hom-Lampang in Thailandia.

Spiegano i rappresentanti delle associazioni: “Si parla tanto di benessere quale ‘bene comune’ e così quest’estate abbiamo voluto fare qualcosa di concreto per realizzarlo. Le nostre associazioni sono composte da volontari che dedicano parte del loro tempo a rendere Loano una città migliore. Gli ambiti in cui operiamo sono diversi, ma la finalità è la stessa per tutti noi: promuovere il territorio, aiutare i malati, mantenere vive le tradizioni. Tutto questo ci unisce da sempre”.

