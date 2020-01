Open Day al Polo Tecnologico Imperiese sabato 11 gennaio

Imperia. Il Polo Tecnologico Imperiese, sabato 11 gennaio, apre nuovamente le porte alle famiglie con un “Open Day“, una importante occasione per conoscere da vicino l’offerta formativa dell’Istituto di Istruzione Superiore formato dalle scuole “I.T.I. G Galilei” – Istituto Tecnico Industriale con indirizzi in Chimica, Informatica ed Elettronica, “I.T.T.L. A. Doria” – Istituto Nautico con indirizzi in conduzione del mezzo navale e di apparati e impianti marittimi, e “I.P.S.S.C. U. Calvi” – Istituto Professionale per servizi socio sanitari e web community manager.

Le tre scuole saranno visitabili al pomeriggio, è stata organizzata una apposita accoglienza delle famiglie per la presentazione dei corsi di studio, e sarà possibile visitare interamente le strutture, le aule e partecipare a piccoli laboratori insieme a docenti e studenti del Polo Tecnologico, che saranno a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti per orientare al meglio i ragazzi sulla scelta del proprio percorso di studi.

