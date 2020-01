Operato al cuore con l’ipnosi, il racconto di Paolo: “Ricordo tutto ma ‘lontano’, è stato persino bello”

Savona. “Quando sono entrato e ho visto quella sala mostruosa, piena di macchine e di fili, ho avuto paura. Poi il dottor Luca Bacino si è avvicinato e ha iniziato a parlarmi, a chiedermi di fare respiri profondi e di rilassarmi. E tutto si è attenuato: le voci, i rumori. Sentivo tutto ma ‘distante’, non provavo dolore. E le 4 ore che ho passato in quella posizione sono letteralmente volate“. A parlare è Paolo Peira, 63 anni, l’uomo che lo scorso 20 dicembre si è sottoposto, per la prima volta in Liguria e la seconda in Italia, a un intervento di ablazione della fibrillazione atriale con l’utilizzo dell’ipnosi a scopo analgesico presso l’ospedale San Paolo di Savona.

L’ipnosi “al posto” dell’anestesia: una novità che lo ha visto, suo malgrado, protagonista. “Il medico che mi ha operato, il dottor Francesco Pentimalli, mi ha chiesto me la sentivo di provare con l’ipnosi – ricorda Paolo – Mi ha spiegato che era un nuovo metodo, e che sarebbe stato efficace solo se c’era la collaborazione del paziente. Io avevo talmente tanta paura addosso che ho accettato subito: se mi avessero detto di bere un bicchiere d’acqua per non sentire nulla, ne avrei bevuti 18…”.

