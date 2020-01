Pallacanestro Vado, tante soddisfazioni con la partecipazione a quattro tornei

Vado Ligure. Terminate le festività, è arrivato il momento di tirare le somme dal punto di vista dei tornei che

hanno visto tenere impegnatissimi i ragazzi della Pallacanestro Vado.

Il Torneo Sifel – Vado a Canestro, riservato alla leva 2007, ha visto tra il 27 e il 29 dicembre cinque compagini del panorama nazionale scontrarsi in quel del pallone geodetico. Stiamo parlando di Cogoleto, Auxilium Genova, Arona, Martellago e i pappagallini padroni di casa. Torneo che non ha tradito le attese facendo vedere un tasso tecnico decisamente elevato con le compagini che hanno battagliato senza alcuna remora. In finale l’ha spuntata Martellago sull’Auxilium Genova con il punteggio di 59 a 41; sul gradino più basso del podio è salita Cogoleto con Vado ed Arona a seguire. Una splendida cornice di pubblico ha accompagnato questo torneo che è già giunto alla seconda edizione e non vuole saperne di fermarsi.

