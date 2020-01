Sanità, rinnovo esenzione ticket prorogata al 31 marzo

Regione. Anche quest’anno Regione Liguria proroga al 31 marzo 2020 la scadenza per il rinnovo annuale dei certificati di esenzione del ticket.

L’esenzione può tuttavia essere rinnovata anche dopo il 31 marzo: infatti si può chiedere il rinnovo del certificato direttamente nel momento in cui si abbia bisogno di una richiesta medica, in quanto i requisiti necessari per il diritto all’esenzione devono sussistere all’atto della prescrizione del medico.

