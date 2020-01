Sci: la Coppa Liguria ha preso il via da Prato Nevoso

Savona. Domenica 5 e lunedì 6 gennaio apertura della stagione 2020 della Coppa Liguria della Federazione Italiana Sport Invernali a Prato Nevoso. Grande successo per lo slalom speciale del Trofeo Dondi, con affermazione del Pratonevoso Gam Genova davanti all’Imperia Sci 2004 e al Grizzly Snow Team, e per lo slalom gigante abbinato al Trofeo Edoardo Manzoni, con ugual classifica societaria finale. In entrambe le giornate, come consuetudine, l’energia e l’entusiasmo dei tanti Master presentatisi ai cancelletti di partenza.

Trofeo Dondi. A vincere, nella categoria Ragazzi, sono Caterina Valentini (Pratonevoso Gam Genova) e Alessio Fracchia (Coordinamento Valbormida). Doppietta Imperia Sci 2004 tra gli Allievi con Silvia Laurano e Matteo Russi. Tra i Giovani/Seniores festa per Gaia Rutigliano (Pratonevoso Gam Genova) e Pietro Salsotto (Imperia Sci 2004); secondo Matteo Arzani (Ski Club Savona). I Cuccioli più veloci sono Sofia Ciman (Valbormida) e Natinael Cioffi (Sci Club Tre G); seconda nel femminile Valentina Ferraiuolo (Valbormida). Tra i Master B primo Renato Dotta (Ski Club Savona).

