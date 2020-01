Statale 28 del Colle di Nava, interrogazione di Ardenti (Lega): “Tempi certi per la conclusione dei lavori”

Ponente. “Finire i lavori. Senza se e senza ma. Occorre sapere, una volta per tutte, i tempi previsti per l’ultimazione delle opere sulla strada statale 28 del Colle di Nava e i motivi per cui i liguri sono costretti a notevoli disagi per la durata così prolungata dell’apertura dei cantieri sulla SS28”.

Lo ha dichiarato oggi il vice capogruppo regionale Paolo Ardenti (Lega) che ha presentato un’interrogazione sull’argomento.

... » Leggi tutto