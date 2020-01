Andora, scontro frontale tra auto e furgone: due feriti

Andora. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla via Aurelia ad Andora, all’altezza del porto turistico.

Secondo quanto appreso, intorno alle 16.00 di oggi, si è verificato uno scontro tra un’auto ed un furgone, per cause ancora in via di accertamento. Nell’impatto tra i due mezzi ad avere la peggio sono stati gli occupanti della vettura, un uomo ed una donna, soccorsi dall’automedica del 118 e da personale sanitario.

