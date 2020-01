Autovelox di Toirano, sale la protesta: “Già un migliaio di verbali, il limite di 50 km/h va alzato”

Toirano. Avrebbe toccato la considerevole quota di un migliaio il numero di verbali (e quindi di sanzioni) prodotti dal nuovo autovelox che dallo scorso mese di novembre rileva il traffico sulla corsia mare-monte della Sp60 a Toirano. Alcuni automobilisti particolarmente indisciplinati ne avrebbero ricevuti addirittura una sessantina ciascuna.

Un numero così rilevante di verbali, è inutile sottolinearlo, ha scatenato le proteste degli abitanti della cittadina della Val Varatella, che non sono mai stati troppo convinti della decisione di imporre il limite di “soli” 50 chilometri orari in un tratto di strada non ancora del tutto urbano.

