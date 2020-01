Borse lavoro sospese ad Albenga, Ciangherotti: “Utenti senza occupazione e indennità. Ingiusto”

Albenga. A causa di un intoppo burocratico, complici nuove normative e la loro attuazione, a partire dal primo gennaio e per tempo indeterminato (anche se la speranza è che possano essere riattivate nel giro di poco più di un mese) sono state sospese decine di borse lavoro ad Albenga, destinate in gran parte a soggetti che fanno riferimento ad Asl, Cim e Sild (Servizio Inserimento Lavoro Disabili).

E sulla vicenda è intervenuto il consigliere di minoranza di Forza Italia Eraldo Ciangherotti: “Borse lavoro mensili (circa 220 euro in media) per ragazzi ‘speciali’ seguiti da CIM e SILD interrotte nel primo mese di questo anno nuovo, a causa di progetti sulle persone disabili non ancora presentati o inoltrati all’ultimo dell’anno al Comune di Albenga dai competenti assistenti sociosanitari, riprenderanno a febbraio lasciando gli utenti senza indennità e occupazione per il mese di gennaio. Non è giusto”.

