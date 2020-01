Oltre 2 milioni di opere a Ceriale, la minoranza: “Prima di avviare nuovi interventi sia migliorato ciò che già esiste”

Ceriale. Non convince del tutto i membri del gruppo di minoranza “D’Acunto Sindaco” Valeria Cammarata, Fabrizio Dani e Antonello Mazzone il piano di opere pubbliche presentato nei giorni dall’amministrazione del sindaco di Ceriale Luigi Romano.

“A Ceriale sono stati presentati per il 2020 importanti opere pubbliche per un importo che si aggira ai 2.2 milioni di euro – ricordano i consiglieri di minoranza – Prendiamo atto di quanto dichiarato: sicuramente non verremo meno al nostro ruolo di controllo e verifica che tutto venga svolto con regolarità e correttezza”.

