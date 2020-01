Sanità, Puggioni (Lega): “Regione Liguria ha trovato la soluzione per tutelare le pubbliche assistenze”

Regione. “E’ bene ricordare, innanzitutto, come si è arrivati alla presentazione da parte di Alisa di un bando regionale per i servizi di trasporto sanitario non in urgenza” Inizia così la nota ufficiale sulle pubbliche assistenze in Liguria di Alessandro Puggioni, consigliere regionale della Lega Nord – Salvini Premier.

Spiega Puggioni: “L’antefatto è una sentenza del Consiglio di Stato su un bando di gara per il servizio all’ospedale Sant’Andrea della Spezia. In primo grado, il Tar aveva dato ragione ad Anpas che aveva chiesto il blocco della procedura, ma in appello, nel febbraio 2018, il Consiglio di Stato aveva definito legittima la gara dell’Asl 5 in virtù di una normativa europea che invitava le Regioni a regolarizzare il servizio. Regione Liguria ha quindi doverosamente seguito le indicazioni del Consiglio di Stato e ha indetto una gara ‘a evidenza europea’ come da istruzioni previste dalla normativa UE. In tal senso, l’assessore alla Sanità Sonia Viale, che ringrazio per il proficuo lavoro, ha più volte rassicurato le associazioni del territorio ligure specificando che ‘Non è vero che le pubbliche assistenze non possano partecipare al bando”.

