Serie A: la cronaca testuale di CDM Futsal Genova contro Signor Prestito CMB

Varazze. Nelle sedici partite fino ad oggi disputate nel campionato di Serie A, la CDM Futsal Genova ha subito undici sconfitte. Tra queste, la più pesante era maturata il 27 settembre a Grassano: il Basilicata i biancoblù persero 9-1 dalla Signor Prestito CMB.

Oggi, a Varazze, la squadra ligure ospita i lucani per il match di ritorno, con l’intento di riscattare quel risultato. La Signor Prestito CMB è nona in classifica e punta a rientrare in zona playoff. La CDM è dodicesima e si trova attualmente in zona playout.

... » Leggi tutto