Amichevole di prestigio per il Savona, ospite del Torino: ottimo test per i biancoblù

Savona. Prima di rituffarsi nel campionato, i Giovanissimi 2005 del Savona hanno disputato una partita amichevole con il Torino.

Il test match tra i granata e i biancoblù è stato articolato su tre tempi di gioco, per permettere a tutti i ragazzi in rosa delle due squadre di potersi esprimere. Erano di fronte il Torino, capolista del girone interregionale Under 15, ed il Savona, capolista del girone A del campionato regionale Under 15 ligure.

